"لم اتحدث عن انتخابات الأهلي المقبلة".. فضل يرد علي العامري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

قام محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ومسؤول لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، بتوضيح موقفه للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي، بشأن ترشحيه لحسام غالي لرئاسة الأهلي في المستقبل.

وكان العامري قد صرح تلفزيونياً بأن فضل لم يكن تصريحه موفقاً بشأن ترشيح اسم بعينه لرئاسة النادي الأهلي في ظل وجود مجلس إدارة ورئيس حالي.

وكتب فضل من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" "معالي الوزير السابق الاستاذ العامري فاروق احترم حضرتك كثيرا وشكرًا علي كلام حضرتك".

وأوضح "لكن أود ان اشير لحضرتك انني قد صرحت عندما سألت من الكابتن احمد شوبير بشأن طموحي في يوما ما ان اصبح رئيس النادي الاهلي فكانت اجابتي كالتالي".

وتابع "هذا شرف ما بعده شرف وان هذا المنصب هو اسمي منصب اداري وحلم لأي ابن من ابناؤه وأن النادي الاهلي كبير بأبناءه".

Advertisements

وشدد "لكن حسام غالي هو الذي يستحقها من وجهة نظري في المستقبل كأنسب كادر في جيلنا يستطيع ان يقود هذا الكيان العظيم".

وتابع "وان هناك ألية في الدخول وهي اكتساب الخبرات والتدرج الطبيعي واستشارة ومباركة الكبير لان دائما هناك احترام الكبير وهو حاليا الكابتن محمود الخطيب".

وأضاف "وقد ضربت مثل بأن لا يجوز الوقوف امام الكبير، هل وقف الكابتن حسن حمدي امام الكابتن صالح هل وقف الكابتن محمود الخطيب امام الكابتن حسن حمدي".

وصرح "وكانت إجابة الكابتن شوبير بالطبع لا وذلك ما تعلمناه داخل النادي من مبادئ واصول".

وواصل "لم اتحدث عن ترشيح قادم ولا انتخابات نهائيا بل تحدثت عن وجهة نظري للمصلحة العامة تقديرا للكيان ولجماهيره العظيمة المحترمة في المستقبل".

واختتم "شكرا لحضرتك علي النصيحة الخاصة بي ودائما اتعلم من حضرتك ومن جميع الشخصيات المحترمة التي لا تبخل علي إرشاد ابنائها وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم".