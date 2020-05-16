شاهد.. بث مباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وشالكة في الدوري الإلماني

هالاند يقود تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة شالكة في الدوري الإلماني
حرصًا من بوابة " الوفد" لمتابعيها تقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة بوروي=سيا دور تموند وشالكة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإلماني.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة في تمام الساعة الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة ونصف بتوقيت أبوظبي وتذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 1 " المشفرة بتعليق حفيظ دراجي .
وجاء تشكيل بوروساي دور تموند كالتالي ..
حراسة المرمي : بوركي
خط الدفاع: بيتشيك، اكانجي، هوميلس، اشرف حكيمي
خط الوسط: داوود، رينا، ديلاني، جويريرو، براندت
الهجوم: ايرلينج هالاند
شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة ...
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