مدرب تشيلسي يتمسك بلاعبيه المنتهية عقودهم

أكد فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في الاحتفاظ بلاعبيه الذين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، خاصة الفرنسي أوليفييه جيرو والبرازيلي ويليان.
ويعد المهاجم الفرنسي ولاعب خط الوسط الهجومي البرازيلي، من أبرزالأسماء في صفوف تشيلسي التي ينتهي التعاقد معها في 30 يونيو 2020، وفي حال استئناف المنافسات، ستمتد المباريات على الأرجح لما بعد هذا التاريخ، ويرغب لامبارد بالتالي في الاحتفاظ بلاعبيه حتى نهاية الموسم بجدوله المعدّل.
وأجازت الحكومة البريطانية عودة منافسات كرة القدم دون جمهور اعتبارا من الأول من يونيو، وتأمل رابطة الدوري في التمكن من تحقيق ذلك في وقت لاحق من الشهر نفسه، على رغم أن أي موعد لم يحدد بعد.
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