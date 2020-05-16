عبد الحفيظ يبعد لاعبي الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرةالقدم في البرامج التليفزيونية والإذاعية ابتداء من اليوم، وذلك لأجل غير مسمي.
جاء ذلك بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.
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