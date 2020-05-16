عبد الحفيظ يبعد لاعبي الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في البرامج التليفزيونية والإذاعية ابتداء من اليوم، وذلك لأجل غير مسمي.

جاء ذلك بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.

القدم في البرامج التليفزيونية والإذاعية ابتداء من اليوم، وذلك لأجل غير مسمي.جاء ذلك بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.

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