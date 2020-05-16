تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وشالكة في الدوري الألماني والتي تقام في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البوندسليجا.
وتعود اليوم السبت منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" للظهور من جديد بعدفترة توقف طويلة استمرت قرابة الشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وتشهد منافسات الدوري الألماني اليوم 3 مباريات مهمة ضمن الجولة 26 حيث تقام المواجهة الأولى في الساعة الثالثة والنصفوتجمع بين فريق بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 51 ونظيره شالكه صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة في ديربي الرو علي ملعب "سيجنال ايدونا بارك".
وجاء تشكيل بوروسيا دور تموند كالتالي..
في حراسة المرمي: بوركي
في خط الدفاع: بيتشيك، اكانجي، هوميلس، اشرف حكيمي
في خط الوسط: داوود، رينا، ديلاني، جويريرو، براندت
في الهجوم: إيرلينج هالاند
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