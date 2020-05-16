الكاف يدعم الأندية ماديًا بسبب أزمة كورونا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، برئاسة أحمد أحمد، صرف مكافآت مادية لدعم الأندية في قارة أفريقيا، خاصة مع توقف النشاط للحد من انتشارفيروس كورونا.
وأصدر الكاف بيانًا رسميًا عبر موقعه يؤكد فيه صرف الحد الأدنى للأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيابواقع 550 ألف دولار، و275 ألف دولار للأندية المشاركة في الكونفيدرالية.
ويرغب الكاف في التخفيف من الأعباء المالية على الأندية التي زادت بصورة ملحوظة مع توقف النشاط الرياضي وعدم وجود عائد للأندية حاليًا.
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