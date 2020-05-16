تشيلسي يحسم موقفه من رحيل كانتي وجورجينيو

يبدو أن نادي تشيلسي الإنجليزي، حسم موقفه بشأن التخلي عن الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط الفريق الأول للبلوز، خاصة وأن اللاعب على رادار بعض الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسهم ريال مدريد الإسباني.

وترى إدارة تشيلسي أنه لا يمكن التفريط في العناصر الأساسية للفريق والتي يعد الفرنسي نجولو كانتي واحدًا منها، خاصة وأن المدير الفني للبلوز فرانك لامبارد يعتمد عليه بشكل كبير ويعتبره من القوام الأساسي للفريق اللندني.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع كانتي هذا الصيف، ضمن خطة إدارة

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الميرنجي برئاسة فلورنتينو بيريز والإدارة الفنية بقيادة زين الدين زيدان المدير الفني، لتدعيم صفوف الملكي الفترة المقبلة، في ظل الحديث عن قائمة بالراحلين عن سنتياجو برنابيو.

كما رفض تشيلسي فكرة التخلي أيضًا عن جورجينيو، بناءً على طلب لامبارد المدير الفني، حيث يرغب نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف، حيث من المؤكد أن أغلب الصفقات هذا الميركاتو سوف تتم عن طريق التبادل في ظل الأزمة الإقتصادية التي ضربت الأندية بسبب

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.