هالاند يقود تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة شالكة في الدوري الألماني

أعلن لوسيان فافر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند التشكيل الرسمي لفريق لمواجهة نظيره شالكة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولةالدوري الألماني.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة في تمام الساعة الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة وتذاع بشكل حصري عبر قناةبي إن سبورت أتش دي " 1 " المشفرة بتعليق حفيظ دراجي.
وجاء تشكيل بوروسيا دور تموند كالتالي..
في حراسة المرمي: بوركي
في خط الدفاع: بيتشيك، اكانجي، هوميلس، اشرف حكيمي
في خط الوسط: داوود، رينا، ديلاني، جويريرو، براندت
في الهجوم: ايرلينج هالاند
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