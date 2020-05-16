اتحاد الكرة: لا نتعجل في إجراء مزايدة الرعاية

يرفض مسئولو اتحاد الكرة، التسرع في إجراء مزايدة الرعاية الجديدة، بعدما قررت اللجنة الخماسية فسخ التعاقد مع الشركة الراعية الحالية.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية تحركت قضائيًا لفسخ العقد مع الشركة الراعية الحالية، وتحدد يوم 6

يونيو المقبل موعدًا لجلسة الحكم في القضية.

وتابع: "بعدما يقول القضاء كلمته سنبحث إمكانية إجراء مزايدة الرعاية، بعد تجهيز كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل التعاقد الجديد".

