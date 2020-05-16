يرفض مسئولو اتحاد الكرة، التسرع في إجراء مزايدة الرعاية الجديدة، بعدما قررت اللجنة الخماسية فسخ التعاقد مع الشركة الراعية الحالية.
أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية تحركت قضائيًا لفسخ العقد مع الشركة الراعية الحالية، وتحدد يوم 6يونيو المقبل موعدًا لجلسة الحكم في القضية.
وتابع: "بعدما يقول القضاء كلمته سنبحث إمكانية إجراء مزايدة الرعاية، بعد تجهيز كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل التعاقد الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: لا نتعجل في إجراء مزايدة الرعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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