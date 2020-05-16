فيروس كورونا يُهدد إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بجدية، سحب نهائي دوري أبطال أفريقيا من الكاميرون، بعدما تم تحديد ملعب جابوما لاستضافة اللقاء.

وعلمت "الوفد"، أن قرار الكاميرون بإلغاء الدوري بسبب تفشي

فيروس كورونا ، جعل الكاف يُفكر جدًا في سحب النهائي من ملعب جابوما ونقله إلى دولة إفريقية أخرى.

وتتجه النية لدى الكاف حال

نقل المباراة، إلى إقامتها في دولة أفريقية أخرى لم تسجل عددًا كبيرًا من الإصابات بفيروس كورونا.

وكان الدور نصف النهائي من البطولة صعد له كلًا من الزمالك والأهلي والرجاء والوداد المغربيين، حيث كان الزمالك سيواجه الرجاء والأهلي مع الوداد.