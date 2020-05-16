مدرب بايرن ميونخ: افتقد جزءا من عائلتي بسبب كورونا

كشف هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن أزمة فيروس كورونا جعلته يفتقد جزءاً من عائلته إثر القيود المفروضة على التنقل والسفر.

وفي تصريحات صحفية اليوم السبت قال فليك: الشيء الأصعب أنني

افتقدت الالتقاء مع عائلتي زوجتي هنا طوال الوقت، لكنني لم أر أولادي وأحفادي بشكل مباشر منذ عشرة أسابيع، فقد كان هناك حظر سفر في بافاريا.

وأضاف : الاتصال عبر الفيديو ليس بديلا ،فالوقت على تطبيق فيس تايم جميل وجيد ولكنني افتقدت الالتقاء مع الأبناء والأحفاد.

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ويتولى فليك قيادة بايرن منذ منتصف الموسم الجاري بديلاً للكرواتي نيكو كوفاتش، ووقع قبل فترة قصيرة عقداً يبقيه في مقعد المدير الفني للنادي البافاري حتى 2023.