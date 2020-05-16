مدافع يوفنتوس كيليني: راموس تعمد إصابة محمد صلاح بذكاء “شيطاني”

وصف مدافع يوفنتوس “جورجيو كيليني” قائد المنتخب الإسباني “سيرجيو راموس” بأنه “أفضل مدافع في العالم” وخطأه على محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بأنه “ضربة ساحرة”.

وأصاب أسطورة ريال مدريد بشكل مثير للجدل صلاح في وقت مبكر في فوز ريال مدريد 3-1 على ليفربول في نهائي 2018، بعد أن ألقي بكل ثقله على كتف المهاجم، لكن كيليني أكد أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا كان فقط يعرض “ذكائه الشيطاني”.

وتسببت تلك الإصابة من خروج الفرعون المصري في الشوط الأول من المباراة “الحلم” بالنسبة له، والدموع كانت تنهمر على خدّيه، وكان تبديله سببًا من أسباب خسارة ليفربول للمباراة، بجانب أخطاء الحارس الألماني “كاريوس” المضحكة.

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وتحدث كيليني عن راموس في سيرته الذاتية قائلاً “إنه أفضل مدافع في العالم، يقولون أنه متهور ، وليس تكتيكيًا على الإطلاق، أن 8-10 أهداف يتم استقبالهم في كل موسم من خلال أخطائه، وأنه مندفع للغاية، ويمكن أن يكون مهاجمًا ، وهو عكس ذلك”.

ثم واصل حديثه “سيرجيو لديه صفتان لا يمتلكهما أي لاعب آخر تقريبًا، إنه يعرف كيف يكون حاسمًا في المباريات الكبيرة، مع تدخلات تتجاوز أي منطق، والتي تسبب إصابات تدل على الذكاء الشيطاني تقريبًا”.

وبشأن لقطته مع محمد صلاح قال “كان تدخله ضد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضربة قوية، لقد قال دائمًا إنه لم يفعل ذلك عن قصد، مع العلم أنه تسع مرات من أصل عشرة مرات، لن يسقط بهذه الطريقة كما فعل، ومن خلال عدم تركه حتى السقوط، فقد خاطر بكسر ذراع خصمه، هذا واضح لكل من لعب كرة القدم”.