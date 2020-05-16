بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتراخت فرانكفورت ومونشنجلادباخ

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة إنتراخت فرانكفورت لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ في أهم مباريات اليوم السبت 16-5-2020 لحساب الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق الليبي “محمد بركات”، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “كومرزبنك ارينا ” بمدينة فرانكفورت.

يستقبل إنتراخت فرانكفورت نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراة مثيرة على ملعب “كومرزبنك ارينا”، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من اجل الوصول إلى النقطة الـ31 وبالتالي الاقتراب اكثر من المراكز المؤهلة إلى بطولة “اليورباليج”.

ويحتل فريق فرانكفورت المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 8، وتعادل في 4، وخسر في 12 مواجهة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام “فيردر بريمن”.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ إلى مواصلة نتائجه الرائعة قبل توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 49 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز 15 مرة، وتعادل 4، وخسر 6 لقاءات.

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