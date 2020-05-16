الأهلي يوافق على إلغاء الدوري بشروط

أبدى النادي الأهلي مرونة في الموافقة على إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي وفق القرار الذي تتخذه الدولة ولكن بشروط يجب تحقيقها.

العامري فاروق نائب رئيس النادي الأحمر، أكد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت” أن الأهلي نادي الوطنية ودائما ما يساند الدولة في قراراتها ويحترم ذلك.

وزير الرياضة الأسبق شدد على أن ناديه مع أي قرار تتخذه الدولة بشأن بطولة الدوري، التي توقفت على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

فاروق شدد على أن الأهلي لن يمانع في الغاء الدوري لكن بشروط، يأتي في مقدمتها ضرورة منح اللقب لفريقه في ظل فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه.

وكان الأهلي يتصدر جدول مسابقة الدوري قبل توقفها برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث، ثم الزمالك في المركز الرابع.

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نائب رئيس الأهلي أكد أنه يجب أيضا أن تقوم الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الرياضة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بوضع تصور كامل خاص بالأوضاع المالية، وهل سيتم تعويض الأندية التي سوف تتضرر كثيرا في حالة الغاء الدوري، مشددا على أن ناديه لديه التزامات مالية كبيرة للغاية ولن يستطيع تدبيرها إذا توقف النشاط.

لا مشاكل مع محمد فضل.. ولكن

وعن علاقة الأهلي بلاعبه السابق وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الحالي، أكد العامري فاروق أنه لا توجد أي مشاكل بين الطرفين على الإطلاق.

وشدد نائب رئيس الأهلي على أنه لا يجب أن يوضع النادي في مقارنة مع أي شخص، النادي كبير جدا ولن يدخل في مهاترات مع أحد لأنه أكبر من ذلك.

وأنهى العامري تصريحاته مؤكدا أن محمد فضل أحد ابناء الأهلي، لكن يجب عليه الحذر عندما يتحدث عن النادي، حتى لا يؤثر ذلك على علاقته بالجماهير الحمراء.