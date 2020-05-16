يمارس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ضغوطا مكثفة، من أجل منع عرض حلقة برنامج “رامز مجنون رسمي” والتي ظهر خلالها المغربي أشرف بن شرقي.
بن شرقي كان قد توجه إلى دولة الإمارات، وقام بالفعل بتسجيل الحلقة الخاصة به من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي.
موقع “راديو مارس المغربي” أكد خلال تقرير صحفي اليوم أن الحلقة التي شارك فيها مهاجم الزمالك مع رامز جلال، والمقرر عرضها خلال الأيام القادمة قد لا تظهر للنور ويتم إلغائها.
وأشار الموقع المغربي إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض يسعى جاهدا لمنع عرض الحلقة التي شارك فيها لاعب الفريق أشرف بن شرقي.
يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد أصدر قرارا بمعاقبة أي لاعب بالفريق يظهر في برنامج رامز جلال بتغريمه 500 الف جنيه.
وظهر طارق حامد لاعب وسط الزمالك في احدى حلقات البرنامج الذي يعرض على شاشة “ام بي سي مصر“، لكن مرتضى منصور قرر الغاء العقوبة مبررا ذلك بأن اللاعب قام بضرب رامز جلال وهو ما اسعده واسعد جماهير النادي.
..
كانت هذه تفاصيل خبر بن شرقي قد لا يظهر في “رامز مجنون رسمي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.