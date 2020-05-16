العامري فاروق: ضم الشحات؟ كان ضروريا.. ولم نتخل عن مؤمن زكريا

يرى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أن التعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق كان ضروريا، كما أوضح طريقة تحرك النادي في ملف مؤمن زكريا.

فاروق أكد خلال تصريحاته التلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أن التعاقد مع حسين الشحات، كان ضروريا ومحوريا وملف هام للغاية داخل فريق الكرة.

وكان الأهلي قد حصل على خدمات حسين الشحات قادما من العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية من العام المضي مقابل 5 ملايين دولار.

نائب رئيس الأهلي علق على قيام النادي بدفع مبلغ الخمسة ملايين دولار في سابقة هي الأولى مشددا على أن هناك ظروف وأمور تتحكم في ذلك، والفريق كان يحتاج بشدة لضم اللاعب وهو ما قد حدث.

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ما مصير مؤمن زكريا؟

أكد العامري فاروق أن الأهلي لم يتخل عن مؤمن زكريا، وأنه قام بمنح اللاعب بعض المستحقات المالية وفق المعايير الإدارية والقانونية التي يرتبط بها النادي.

وكشف العامري عن موقف محمود الخطيب رئيس النادي، مؤكدا أنه كان مهتما بشدة بأمر اللاعب، وهو الذي قام بعرض خطته الخاصة بدعمه على مجلس إدارة النادي.

وأنهى وزير الرياضة الأسبق تصريحاته، مؤكدا أن النادي لم ولن يتوان في دعم مؤمن زكريا الذي ساهم مع الفريق في إسعاد الجماهير، لكنه شدد على أن أموال النادي هي مال عام ولابد من اتباع الاجراءات القانونية قبل أي تحرك.

يذكر أن مؤمن زكريا كان قد تعرض لإصابة بضمور في المخ، وتحتاج لعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية لكنها تحتاج لمصاريف باهظة وعده الأهلي بتحملها.