أيمن منصور: تعلمت في الأهلي “المبادئ” واللعب للزمالك “بهدله”

تحدث أيمن منصور لاعب نادي الزمالك السابق، عن فترة لعبه للأهلي، والسكة الحديد، مؤكدا أنه فخور باللعب لقطبي الكرة المصرية.

مهاجم الزمالك السابق كشف عن طريقة انضمامه للأهلي في بداية مشواره الكروي، مشيرا إلى أنه كان يلعب مباراة في دوري الجمهورية جمعت فريقه الشرقية بالفريق الأحمر، حيث نال اعجاب مدرب الفريق الأحمر وقرر ضمه للنادي.

هداف الزمالك الدولي شدد على أنه فخور بفترة لعبه للأهلي، مؤكدا أن النادي الأحمر زرع فيه مبادئ واسس منذ الصغر، مؤكدا أن هذا تاريخ لا يستطيع أحد أن يمحيه.

وأشار منصور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” إلى أنه “اتبهدل” خلال فترة لعبه للزمالك، مؤكدا أنه قدم كل ما يستطيع تقديمه للفريق، ووصل الأمر إلى أنه سافر مع الفريق في احدى رحلاته الخارجية وهو مصاب بغضروف الظهر.

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وأكد لاعب الزمالك السابق، أنه انضم للسكة الحديد بعد رحيله عن الأهلي ونجح في قيادته للتأهل للدوري الممتاز، وانضم لصفوف المنتخب الوطني من خلاله.

وأنهى منصور تصريحاته مشددا على أن نادي الزمالك صاحب فضل كبير عليه، وصنع اسمه من خلاله، مؤكدا أنه لا يمانع في العودة للعمل مع الفريق مرة أخرى.

ويعد أيمن منصور أحد أبرز هدافي الزمالك عبر تاريخه، وعمل مديرا للكرة بالنادي الأبيض خلال فترة تولي البرتغالي فينجادا القيادة الفنية للفريق.