الأهلي يستفز مرتضى منصور

هنأ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمناسبة قرب حلول ذكرى حصول النادي على لقب نادي القرن في أفريقيا.

وكان الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق، كان قد تسلم جائزة نادي القرن يوم 22 مايو عام 2001، خلال الحفل الذي أقمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وزير الرياضة الأسبق قال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أن ملف نادي القرن “محسوم”، مشيرا إلى أن ناديه لم يتحرك للحصول على هذا اللقب، ولكن الاتحاد الأفريقي هو صاحب القرار والذي من حقه أن يختار ويعلن.

وأضاف العامري فاروق قائلا: “دور الأهلي هو العمل على تاريخه، والسعي لحصد البطولات، مؤكدا أن البطولات التي حققها الأهلي لا تمنحه لقب القرن الماضي فقط، وإنما تعطيه الحق أيضا للاحتفاظ باللقب خلال القرن الحالي.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد اعلن عن تشكيل لجنة لإعداد ملف شامل خاص بقضية لقب نادي القرن والذي يرى أن ناديه هو من يستحقه، من أجل تقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأنهى نائب رئيس الأهلي تصريحاته، مشيرا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة احتفالات لإحياء ذكرى الفوز بلقب نادي القرن، مؤكدا أن الأمر سوف يقتصر على قناة النادي التي ستقوم بعرض لحظة استلام الجائزة وتصريحات صالح سليم حينها.

يذكر أن الكاف كان قد منح النادي الاهلي لقب نادي القرن عام 2001، بعدما تصدر ترتيب الأندية الأفريقية برصيد 40 نقطة، وجاء الزمالك حينها في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.