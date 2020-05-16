فليك: سعيد بقرار الخمس تبديلات.. ومن يخشى كورونا عليه الانسحاب

عبر المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، هانز فليك عن رضاه عن حالة الفريق قبل مواجهة الأحد أمام يونيون برلين، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الألماني، عقب استئناف البطولة في أعقاب التوقف لمدة شهرين بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويدخل بايرن ميونيخ المباراة المرتقبة منقوصًا من 3 لاعبين بسبب الإصابة، هم البرازيلي فيليبي كوتينيو، والفرنسي كورنتين توليسو، والمدافع الألماني نيكلاس زوله، وشكوك حول مشاركة الإسباني خافي مارتينيز.

وقال هانز فليك في مؤتمر صحفي افتراضي: “أنا راض عن حالة الفريق. لا زال لدينا ثلاث إصابات لفترة طويلة وخافي ركض فقط ولا ندرى ما إذا كان سيحلق بمباراة الأحد”.

ولكنه أقر بأن عدم تدرب الفريق جماعيا لفترة طويلة يلقي بعض الشك حول الإعداد الجيد قبيل خوض مباراة من 90 دقيقة.

وقال المدير الفني للنادي البافاري: “لا ندري ما إذا كان الفريق سيستطيع أن يعطي لمدة 90 دقيقة. لقد تدربنا جيدا وخضنا الأحد مباراة قوية في التدريبات على ثلاث فترات مدة كل منها 20 دقيقة. ولكن كحال الجميع لا نعرف إلى أي مدى سينفعنا هذا. يجب أن نواجه الوضع وتفادي حدوث شكوك”.

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وحول منافس الأحد، يونيون برلين قال: “لدينا مباراة قوية أمام فريق يتمتع بعقلية كبيرة، فريق هجومي يبحث عن أقصر الطرق لمرمى الخصم. سنواجه صعوبات، ويجب أن نمنعهم من الوصل إلى مرمنا”.

وعن مخاوف بعض اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا، قال:” اللاعبين الذين يخافون على أنفسهم من الإصابة، يمكنهم الانسحاب دون أي عواقب. لكن كلنا هناك باستثناء المصابين”.

وواصل:” العالم بأثره يترقب عودة الدروي الألماني، لأنه أول دوري كبير، يعود بعد أزمة كورونا”.

وعن إقرار 5 تبديلات في المباراة، علق: “أملك تبديلين إضافيين الآن وأنا سعيد بذلك خاصة في المرحلة الحالية، وأتمنى ألا يتم استغلال ذلك في إهدار الوقت”.

واختتم: “سنستخدم التبديلات لإراحة اللاعبين المرهقين، وهذا رائع مع خوض مباريات كثيرة في هذه الأسابيع، وأشعر بالرضا عن هذا الخيار”.