رياضة | الحياة تعود لكرة القدم.. استعدادات الملاعب الألمانية قبل استئناف المباريات وإحماء اللاعبين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الحياة تعود لكرة القدم.. استعدادات الملاعب الألمانية قبل استئناف المباريات وإحماء اللاعبين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ لاعبو الأندية الألمانية في النزول إلى أرضية الملعب وإجراء بعض التمريرات الاحمائية قبل استئناف مباريات الجولة السادسة والعشرين من البوندسليجا.

وكانت مباراة الدوري الألماني توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كوورنا المستجد الذي راح ضحيته الآلاف من الأشخاص حول العالم.

ومن المقرر أن تقام 5 مباريات في توقيت واحد وهو الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، ومن أبرزها ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه.