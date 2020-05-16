رياضة | ميسي يرد على كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يرد على كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة الإسباني على ما أثير عن عدم قدرة فريقه على المنافسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.

وقال ميسي لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "ربما أساء المدرب كيكي سيتين فهم ما قلته، قلت أنه اذا لعبنا بنفس مستوانا قبل التوقف لن نكون قادرين على الفوز بدوري أبطال أوروبا.. لم أشكك أبدًا في الفريق، ولا في جودته، وليس لدي شك في قدرتنا على الفوز بكل البطولات، ولكن ليس من خلال الطريقة التي كنا نلعب بها، ربما يكون الإيقاف قد أفادنا على المدى الطويل".

وأضاف ميسي: "كل شخص لديه رأيه وله احترامه، لقد لعبت في دوري الأبطال في كل المواسم السابقة، والطريقة التي كنا نلعب بها لن تكون كافية لنفوز باللقب.. أعتقد أنه في هذا الوضع الحالي، كل شيء سيكون مُختلفًا وغريبًا في سوق الانتقالات، ولكن عليهم الاختيار بشكل جيد وصحيح، حتى نتمكن من تحسين ما لدينا بالفعل".

من جانب آخر يعطل نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع الأمريكي سيرجينو ديست نجم أياكس أمستردام الهولندي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مصادر مقربة من لاعب أياكس أكدت وجود اهتمام حقيقي من برشلونة بضم ديست لكن الصفقة لا تزال بعيدة عن الحسم بسبب نيلسون سيميدو.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يتحرك للتعاقد مع أي ظهير أيمن، قبل رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو إلى فريق آخر.

ويخطط نادي برشلونة الإسباني لصفقة من العيار الثقيل وهي التعاقد مع الأمريكي سيرجينو ديست ظهير أيمن فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني عن أن برشلونة مهتم بضم سيرجينو ديست في الميركاتو الصيفي لتدعيم مركز الجبهة اليمنى التي يتواجد بها نيلسون سيميدو.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن البرشا يسعى للتعاقد مع ديست في حال قرر بيع البرتغالي نيلسون سيميدو المطلوب من مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ويبلغ دست يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو مولود في هولندا لأم هولندية، وأب أمريكي، ومثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث مباريات حتى الآن ورفض عرضًا من فريق بايرن ميونيخ الألماني لأنه يحلم بالانتقال إلى برشلونة.

فيما اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الصفقة باتت أكثر وضوحًا بعدما حسم إنتر وبرشلونة مواقفهما في المفاوضات وحددا مطالبهما بشكل صريح.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر تمسك بالحصول على ما يساوي قيمة الشرط الجزائي للاوتارو (111 مليون يورو)، وهو الأمر الذي وافق عليه برشلونة حيث قرر تدبير 60 مليون يورو مع دخول لاعبين صفقة تبادلية يغطون باقي التكاليف.

وعرض برشلونة ضم أحد اللاعبين نيلسون سيميدو، وأرتورو فيدال، وجان كلير توديبو، وجونيور فيربو، وصامويل أومتيتي، وكارليس ألينا و60 مليون لإنهاء الصفقة.

وأضافت أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر وبييرو أوسيليو المدير الرياضي، يتناقشان مع المدرب أنطونيو كونتي لاختيار أنسب اللاعبين لمشروع النيراتزوري.