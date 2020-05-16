رياضة | في ذكرى فضيحة الزمالك.. تعرف على أبرز السداسيات في تاريخ الكرة المصرية بين الانتصار والانكسار

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر في ذكرى فضيحة الزمالك.. تعرف على أبرز السداسيات في تاريخ الكرة المصرية بين الانتصار والانكسار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زى النهاردة 16 مايو لعام 2002، تلقي فريق الزمالك هزيمة فادحة أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 6 / 1 في مباراة الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2001 / 2002، في مباراة ستظل عالقة في أذهان جماهير "القطبين" أبد الدهر، نظرا لقسوة الهزيمة على الجماهير البيضاء، ونشوة الانتصار التاريخي بالنسبة للجمهور الأهلاوي.

قاد سيمفونية الأهلي في مباراة الـ 6 / 1 المدرب البرتغالي الأسطوري مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأحمر، وافتتح رضا شحاتة السداسية الحمراء، وأضاف إبراهيم سعيد الهدف الثاني، وتكفل خالد بيبو بـ 4 أهداف للفريق الأهلاوي، وجاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق حسام حسن.

وفي ذكري نكسة الـ 6 / 1 للزمالك يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أشهر "السداسيات" في تاريخ الكرة المصرية:-

1- الزمالك 6 / 0 الأهلي:

من أبرز سداسيات الكرة المصرية خسارة الأهلي أمام غريمه الزمالك بسداسية نظيفة في دوري منطقة القاهرة عام 1942.

2- الزمالك 6 / 0 الأهلي:

تكرر انتصار الزمالك على نظيره الأهلي بسداسية نظيفة في دوري منطقة القاهرة عام 1944.

3- الترسانة 6 / 2 الأهلي:

تلقي فريق الأهلي هزيمة ثقيلة من الترسانة بنتيجة 6 / 2 في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1952 / 1953.

4- الزمالك 6 / 1 الجيش الأثيوبي:

حقق فريق الزمالك فوز كاسح على الجيش الإثيوبي، بنتيجة 6 / 1 في 18 يونيو 1976 في إياب دور الثمانية بكأس الكؤوس الأفريقية.

5- المقاولون 6 / 1 فيتال:

حقق المقاولون العرب فوزا عريضا على فيتال بطل بوروندي بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ32 بكأس الكؤوس يوم 19 مارس 1983.

6- الأهلي 6 / 1 الزمالك:

ويأتي ضمن أبرز سداسيات الكرة المصرية الانتصار التاريخي للأهلي على الزمالك 6 / 1 في الدوري الممتاز عام 2002 والتي تحل ذكراه الـ 18 اليوم السبت 16 مايو.

7- مصر 6 / 3 نيجيريا:

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حقق منتخب مصر انتصارا كاسحا على منتخب نيجيريا بنتيجة 6 / 3 ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا لعام 1963.

8- مصر 6 / 1 السودان:

اكتسح منتخب مصر نظيره منتخب السودان بنتيجة 6 / 1 في تصفيات كأس العالم 2006، في مباراة جمعت المنتخبين يوم 5 يونيو 2005.

9- مصر 1 / 6 غانا:

لا تنسي الجماهير المصرية سداسية منتخب غانا في شباك الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2014، في المباراة التي جمعت المنتخبين في 15 أكتوبر عام 2013، وانتهت بخسارة مصر 6 / 1 وفشل المنتخب في التأهل للمونديال.

10- الأهلي 6 / 2 النجم الساحلي:

تغلب فريق الأهلي على نظيره النجم الساحلي التونسي، بسداسية مقابل هدفين، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017، ليصعد إلى النهائي بفوزه في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 7/4.

11- الأهلي 6 / 0 الإسماعيلي:

فاز الأهلي على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، في نوفمبر لعام 2005 و ذلك في مسابقة الدوري المصري.

12- الإسماعيلي 6 / 1 إنيمبا:

حقق فريق الإسماعيلي فوزا كاسحا على غريمه انيمبا النيجيري بنتيجة 6 /1 في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2003.

13- حرس الحدود 6 / 0 كالوم الغيني:

حقق حرس الحدود فوزاً ساحقاً على كالوم الغيني بنتيجة 6 / 0 في لقاء الذهاب لدور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية عام 2006.

14- الزمالك 6 / 0 ديكاداها الصومالي:

حقق فريق الزمالك فوز كاسح على نظيره ديكاداها الصومالي بنتيجة 6 / 0 في إياب الدور التمهيدي للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

15- بيراميدز 6 / 0 نواذيبو الموريتاني:

آخر سداسيات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية كانت من نصيب فريق بيراميدز بعد فوزه الكاسح على نواذيبو بطل موريتانيا بنتيجة 6 / 0 في الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة الكونفيدرالية.