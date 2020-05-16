رياضة | عاجل.. التشكيل الرسمي لموقعة دورتموند وشالكه في ديربي الرور

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. التشكيل الرسمي لموقعة دورتموند وشالكه في ديربي الرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني عن تشكيلة فريقه لمواجهة شالكه بعد قليل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، والمقرر إقامتها على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وجاءت تشكيلة دورتموند على النحو التالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي

الدفاع: مانويل أكانجي – ماتس هاملز – لوكاس بيتزك – أشرف حكيمي

الوسط: رافائيل جيريرو – توماس ديلاني – محمود داهود – جيو رينا – جوليان براندت

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الهجوم: إرلينج هالاند

أما في الجانب الآخر، فقد جاءت تشكيلة شالكه في ديربي الرور على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماركوس شوبرت

الدفاع: ساليف ساني – ماتيا ناستازيتش – جونجو كيني – باستيان أوتشبيكا

الوسط: جان كلير توديبو - ويستون ماكيني – سوات سيردار – دانييل كاليجوري – أمين حاريت

الهجوم: بينيتو رامان