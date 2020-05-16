رياضة | آخر تطورات عودة الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عوامل اختيار رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم 20 أغسطس القادم موعدًا مبدئيًا للاستكمال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تعقد رابطة المحترفين اجتماع عاجل مع اتحاد الكرة، خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث إمكانية استئناف الدوري السعودي، وفقا للموعد المبدئي لعودة المنافسات، والذي تم تحديده في 20 أغسطس، إلى جانب وضع سيناريوهات بديلة، حال تعذر عودة الدوري في الموعد المحدد.

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وقال إبراهيم القاسم خلال مشاركته في ندوة تفاعلية أمس الجمعة، لمناقشة مصير المنافسات الرياضية في ظل تفشي فيروس كورونا، إنه تم تحديد الموعد المبدئي لعودة الدوري، بناء على 3 عوامل وهي؛ انتشار أو انحسار الفيروس كورونا في المملكة، إضافة إلى العوامل اللوجستية والأحوال الجوية.

وأضاف أنه سيتم استئناف المنافسات المتبقية من الموسم الجاري في حدود شهر، ثم سيتم منح الأندية شهر للراحة والإعداد، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

يذكر أن الدوري السعودي قد توقف بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرين، ويتصدر الهلال جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يتواجد غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.