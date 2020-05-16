رياضة | الزمالك يحدد سعر بيع نجمه للراغبين في ضمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد سعر بيع نجمه للراغبين في ضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو نادي الزمالك قيمة بيع نجمه ومهاجمه المميز مصطفى محمد لمن يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقدم مصطفى محمد في الفترة الماضية مستوى أكثر من رائع سواء بعد تألقه رفقة زملائه في المنتخب الأوليمبي في الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 أو حفاظه على مركزه الأساسي في قيادة هجوم الزمالك وذلك قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، كما ساهم مطصفى محمد في تتويج الفريق الأبيض ببطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المحلي بالإضافة إلى التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت:" لن يستغنى الزمالك عن مصطفى محمد إلا مع وصول عرض خارجي جيد وذلك احترامًا لرغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف".

وعن القيمة المالية التي يستحقها مصطفى محمد، اختتم يوسف تصريحاته قائلاً :" قيمة اللاعب تساوي 7 مليون دولار".