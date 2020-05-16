رياضة | "سيميدو" يعطل صفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "سيميدو" يعطل صفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعطل نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع الأمريكي سيرجينو ديست نجم أياكس أمستردام الهولندي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مصادر مقربة من لاعب أياكس أكدت وجود اهتمام حقيقي من برشلونة بضم ديست لكن الصفقة لا تزال بعيدة عن الحسم بسبب نيلسون سيميدو.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يتحرك للتعاقد مع أي ظهير أيمن، قبل رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو إلى فريق آخر.

ويخطط نادي برشلونة الإسباني لصفقة من العيار الثقيل وهي التعاقد مع الأمريكي سيرجينو ديست ظهير أيمن فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني عن أن برشلونة مهتم بضم سيرجينو ديست في الميركاتو الصيفي لتدعيم مركز الجبهة اليمنى التي يتواجد بها نيلسون سيميدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرشا يسعى للتعاقد مع ديست في حال قرر بيع البرتغالي نيلسون سيميدو المطلوب من مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ويبلغ دست يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو مولود في هولندا لأم هولندية، وأب أمريكي، ومثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث مباريات حتى الآن ورفض عرضًا من فريق بايرن ميونيخ الألماني لأنه يحلم بالانتقال إلى برشلونة.

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ديست في برشلونة وسيميدو إلى إنتر

فيما اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الصفقة باتت أكثر وضوحًا بعدما حسم إنتر وبرشلونة مواقفهما في المفاوضات وحددا مطالبهما بشكل صريح.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر تمسك بالحصول على ما يساوي قيمة الشرط الجزائي للاوتارو (111 مليون يورو)، وهو الأمر الذي وافق عليه برشلونة حيث قرر تدبير 60 مليون يورو مع دخول لاعبين صفقة تبادلية يغطون باقي التكاليف.

وعرض برشلونة ضم أحد اللاعبين نيلسون سيميدو، وأرتورو فيدال، وجان كلير توديبو، وجونيور فيربو، وصامويل أومتيتي، وكارليس ألينا و60 مليون لإنهاء الصفقة.

وأضافت أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر وبييرو أوسيليو المدير الرياضي، يتناقشان مع المدرب أنطونيو كونتي لاختيار أنسب اللاعبين لمشروع النيراتزوري.