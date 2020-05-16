رياضة | رابطة الليجا تزف بشرى سارة لأندية الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الليجا تزف بشرى سارة لأندية الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنها بصدد تقديم مساعدة للأندية من أجل سهولة استئجار طائرات تحملهم إلى المناطق التي سيتم خوض المباريات بها في حال تم استئناف الليجا.

وعقد رئيس الرابطة خافيير تيباس، اجتماعاً عبر الفيديو مع أندية الدرجة الأولى أمس الجمعة وأبدى رغبته في أن تتوجه الأندية إلى المباريات بطريقة آمنة ونظيفة قدر الإمكان.

هذا سيعني في الغالب أن استئجار رحلات الطيران سيكون مكلفاً بالنسبة لبعض الأندية الصغيرة. ولكن الرابطة مستعدة لتحمل التكلفة لضمان بداية الموسم يوم 12 يونيو .

ومازالت يتم صياغة بروتوكولات استئناف الموسم في يونيو.

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وتجرى الأندية محادثات مع الرباطة بشأن دخولهم الحجر الصحي في منشآت النادي أو في فنادق الفريق استعداداً للمباراة الأولى بعد العودة.

وتفضل الرابطة هذا الإجراءولكن اللاعبين يقاومون. الحل الوسط المحتمل هو إدخال اللاعبين مع زملائهم في العزل لمدة اسبوع قبل استئناف الموسم.

وأثنت الصحف الإسبانية بالفعل على عودة الدوري الألماني (بوندسليجا) اليوم السبت. ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية عنواناً على صفحتها الأولى "مرحبا بكرة القدم" باللغتين الألمانية والإسبانية.

وفي تقريرها الرئيسي في صفحتيها الثانية والثالثة، ذكرت أن "التركيز الآن على كرة القدم وكيف يعمل بروتوكولها الصحي بشكل جيد".