رياضة | حقيقة مفاوضات بيراميدز مع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات بيراميدز مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي بيراميدز حقيقة الدخول في مفاوضات لضم نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لمصدر فإن بيراميدز لم يقم بالتفاوض مع نادي الزمالك لضم الجناح "أحمد رفعت" والذي يلعب معاراً لنادي الإتحاد السكندري، خلال الموسم الجاري.

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وقال المصدر في تصريحات صحفية، أن شائعات ضم رفعت ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق، حيث لم أن اللاعب ليس مطروح على طاولة بيراميدز.

وأضاف المصدر، أن هناك الكثير من المساعي للربط بين بيراميدز وضم عدة لاعبين، إلا أن الإدارة دوماً ما تتبع السبل الشرعية للتفاوض.

وتألق أحمد رفعت بشكل كبير في إعارته مع الإتحاد، وكانت عدة تقارير قد ذكرت أن الزمالك يسعى لإستغلال اهتمام بيراميدز باللاعب، للحصول على خدمات نجمي بيراميدز نبيل عماد دونجا وعمر جابر.