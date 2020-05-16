رياضة | في ذكري نكسة الـ6 / 1.. أشهر فضائح الزمالك التاريخية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر في ذكري نكسة الـ6 / 1.. أشهر فضائح الزمالك التاريخية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم السبت الموافق 16 مايو لعام 2020 ذكري الهزيمة التاريخية للزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 6 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين في مثل هذا اليوم عام 2002 ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2001 / 2002.

جاءت سداسية الأهلي في شباك الزمالك عام 2002 عن طريق (خالد بيبو "سوبر هاتريك"- رضا شحاتة – إبراهيم سعيد)، بينما جاء هدف الفريق الأبيض الوحيد عن طريق (حسام حسن)، لتسجل تلك النتيجة ضمن أكبر الهزائم التاريخية للزمالك في مختلف البطولات المحلية والقارية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أقسي الهزائم التاريخية للزمالك في مختلف البطولات في ذكري نكسة الـ(6 / 1) الشهيرة:-

- الزمالك × حرس الحدود (0 / 5):

من الهزائم القاسية للزمالك في بطولة الدوري الممتاز خسارته بنتيجة 5 / 0 أمام حرس الحدود في الجولة الخامسة من البطولة موسم 2005 / 2006.

- الزمالك × الأهلي (0 / 5):

خسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 5 / 0 في ربع نهائي بطولة كأس مصر في المباراة التي جمعتهما يوم 30 مايو لعام 1937.

- الزمالك × الترام (2 / 5):

تغلب فريق الترام على الزمالك بنتيجة 5 / 2 في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر يوم 2 يونيو لعام 1939.

- الزمالك × الإسماعيلي (3 / 5):

تلقي فريق الزمالك هزيمة ثقيلة أخري أمام غريمه الإسماعيلي بنتيجة 5 / 3 في الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز موسم 1956 / 1957.

- الزمالك × كوتوكو (1 / 5):

خسر فريق الزمالك أمام نظيره أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة 5 / 1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987.

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- الزمالك × النجم الساحلي (1 / 5):

تعرض الزمالك لهزيمة مذلة أمام فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5 / 1 في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015.

- الزمالك × الوداد البيضاوي (5 / 2):

خسر الزمالك أمام الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5 / 2 في إياب الدوري نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2016.

- الزمالك × الأهلي (3 / 4):

تلقي فريق الزمالك هزيمة مذلة من غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 4 / 3 في نهائي كأس مصر عام 2007.

- الزمالك × المقاولون العرب (4/2):

خسارة مذلة تلقاها الزمالك أمام فريق المقاولون العرب والذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية بنتيجة 4 / 2 في بطولة كأس السوبر المصري 2004.

- الزمالك × الجيش الرواندي (1 / 4):

تلقي الزمالك هزيمة قاسية أمام الجيش الرواندي بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب الدور 32 من دوري أبطال افريقيا 2004.

- الزمالك × أورلاندو بيراتس (1 / 4):

خسر الزمالك أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقيا بنتيجة 4/1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2013.

- الزمالك × جورماهيا الكيني ( 2 / 4):

تعرض الزمالك لهزيمة عريضة أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4 / 2 ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية عام 2019.