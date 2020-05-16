رياضة | قرار فايلر بعد اجتماعه مع رئيس الأهلي وعبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار فايلر بعد اجتماعه مع رئيس الأهلي وعبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارا حاسما فيما يخص موقف نجم الفريق خلال الفترة القادمة.

وقرر السويسري رينيه فايلر منح أليو بادجي مهاجم القلعة الحمراء فرصة اللعب والمشاركة وإثبات الذات في الفترة المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن فايلر أخبر الخطيب أن بادجي لاعب متميز ولا يريد رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وينقصه فقط الانسجام مع الفريق.

وأفاد التقارير أن فايلر لا يريد التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، لكنه يرغب في عودة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ثنائي الأهلي المعار، بجانب كل من مروان محسن وأليو بادجي.