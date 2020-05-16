رياضة | برشلونة يغازل لاعبا أمريكيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يغازل لاعبا أمريكيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني لصفقة من العيار الثقيل وهي التعاقد مع الأمريكي سيرجينو دست ظهير أيمن فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني عن أن برشلونة مهتم بضم سيرجينو دست في الميركاتو الصيفي لتدعيم مركز الجبهة اليمنى التي يتواجد بها نيلسون سيميدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرشا يسعى للتعاقد مع دس في حال قرر بيع البرتغالي نيلسون سيميدو المطلوب من مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ويبلغ دست يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو مولود في هولندا لأم هولندية، وأب أمريكي، ومثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث مباريات حتى الآن ورفض عرضًا من فريق بايرن ميونيخ الألماني لأنه يحلم بالانتقال إلى برشلونة.

دست في برشلونة وسيميدو إلى إنتر

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فيما اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الصفقة باتت أكثر وضوحًا بعدما حسم إنتر وبرشلونة مواقفهما في المفاوضات وحددا مطالبهما بشكل صريح.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر تمسك بالحصول على ما يساوي قيمة الشرط الجزائي للاوتارو (111 مليون يورو)، وهو الأمر الذي وافق عليه برشلونة حيث قرر تدبير 60 مليون يورو مع دخول لاعبين صفقة تبادلية يغطون باقي التكاليف.

وعرض برشلونة ضم أحد اللاعبين نيلسون سيميدو، وأرتورو فيدال، وجان كلير توديبو، وجونيور فيربو، وصامويل أومتيتي، وكارليس ألينا و60 مليون لإنهاء الصفقة.

وشدد على أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر وبييرو أوسيليو المدير الرياضي يتناقشان مع المدير الفني أنطونيو كونتي لاختيار أنسب اللاعبين لمشروع النيراتزوري.