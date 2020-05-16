بيكيه يسخر من صورة إيكر كاسياس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق، للسخرية من لاعبين من لفريق برشلونة هما جيرارد بيكيه وكارلوس بويول، وذلك بعدما نشر صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مع التمنيات بليلة سعيدة للعالم.

كاسياس الحارس الحالي لفريق بورتو البرتغالي، اختار أن ينشر صورة له مع ناديه السابق ريال مدريد في مباراة لعبها على أرضية ملعب “كامب نو”، يظهر فيها وحيدا أثناء استعداده لركل الكرة وتوجيه زملاءه.

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وبسبب ظهور كاسياس وحيدا على أرضية الملعب في الصورة، اغتنم زميله السابق في المنتخب المدافع كارلوس بويول لاعب برشلونة السابق الفرصة، وعلق له على الصورة قائلا: “هل لعبت وحيدا؟”.

بدوره ذهب لاعب برشلونة الحالي جيرارد بيكيه أبعد من ذلك وعلق على الصورة قائلا: “كم هي عدد المرات التي اضطررت لجلب الكرة من داخل الشباك في ذلك الملعب؟، يا لها من طريقة للتصفيق”.

كاسياس كان قد لعب مع المنتخب الإسباني رفقة بويول وبيكيه وحققوا بطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010، وبطولتي أمم أوروبا عامي 2008 و2012.