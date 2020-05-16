ساديو ماني: صلاح هدد مستقبلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشكل الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، القوة الضاربة لفريق ليفربول الإنجليزي وكانا مصدر خطورته في كثير من المباريات.

وبحيب “روسيا اليوم” فقد اعترف ساديو ماني بأن تعاقد ناديه مع الدولي المصري محمد صلاح صيف 2017، جعله يخاف على مركزه الأساسي في التشكيلة، مما ساهم في زيادة مستواه مع الوقت.

ماني كشف أن المدير الفني “للريدز” الألماني يورجن كلوب، لم يخبره أن البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب بايرن ميونيخ الألماني الحالي، سيرحل عن صفوف الفريق، حينما طلب منه التأكد من المشاركة بانتظام في التشكيلة الأساسية لليفربول بعد انضمام محمد صلاح إلى النادي الإنجليزي، قادما من روما الإيطالي.

نجم السنغال كان لديه مخاوف من أن يكون صلاح هو الأساسي في خطة كلوب، فسأل عن دوره في الفريق فقال له الألماني إنه سيكون له دور بارز، لكنه لم يتطرق إلى الحديث عن رحيل كوتينيو.

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ساديو قال في تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية: قال لي كلوب إنه يثق بي وأني سألعب إلى حد الإرهاق، ومع ذك لقد قلت له أنني أريد أن ألعب، كلوب قال إنه كان عليه أن يدير الفريق، ولقد كان في وقتها حقيقة أيضا، أن كوتينيو على وشك المغادرة ولم يرغب في إخباري بذلك في حينها.

كوتينيو غادر إلى برشلونة في يناير 2018، ليواصل كلوب الاعتماد على ماني أساسيا، برفقة الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

المهاجم السنغالي اعترف قائلا: عند قدوم محمد صلاح، كان كوتينيو لاعبا أساسيا مع فيرمينو، لذلك شعرت بأنني سأجلس على دكة البدلاء، وهو ما جعلني ألعب بأقصى مستوى ممكن، حاولت أن أرفع من أدائي، وعند انتقال كوتينيو، لم يعني ذلك أن المنافسة انتهت، سعيت للتطور مرة بعد مرة.

يذكر أن ساديو ماني انتقل إلى صفوف ليفربول قادما من فريق ساوثهامبتون، صيف 2016، مقابل 41 مليون يورو، وشارك في 161 مباراة مع “الريدز” منذ ذلك الحين، وسجل 77 هدفا، إضافة إلى 34 تمريرة حاسمة.