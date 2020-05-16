سيارة فيراري تجلب المتاعب لزلاتان إبراهيموفيتش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصدر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، عناوين الصحف العالمية، بعد قيادته لسيارة فارهة بشكل غير قانوني.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن إبراهيموفيتش، يواجه خطر التعرض لغرامة كبيرة في السويد، بعد قيادته بشكل غير قانوني أحدث سياراته، وهي من طراز فيراري وقيمتها 1.6 مليون يورو.

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زلاتان تورط في خرق القانون، بعدما أدركت السلطات السويدية، أن سيارته الجديدة غير مسجلة، كما أكدت وكالة النقل السويدية الأمر ذاته، عبر رئيسها ميكائيل أندرسون، الذي قال: لا يمكن قيادة السيارة إلا إذا كانت مسجلة، وفي الحالات المشابهة يمكن قيادتها فقط حتى أقرب نقطة تفتيش.

إبراهيموفيتش كان قد احتفل في أكتوبر الماضي، بعيد ميلاده الـ38، بشراء سيارة فيراري “مونزا أس بي 2” المكشوفة الفاخرة، والتي أنتج منها 499 وحدة فقط.. واحتفظ بسيارته الجديدة في السويد، وبعد عودته إلى بلاده عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف منافسات الدوري الإيطالي، قام بقيادتها بشكل غير قانوني.

النجم السويدي، عاد مطلع الأسبوع الحالي إلى إيطاليا، للانضمام إلى صفوف ناديه ميلان تحسبا لاستئناف الدوري، بعد أن أمضى شهرين في بلاده خلال فترة العزل الصحي.