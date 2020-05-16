جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان.. صورة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أظهر نجم WWE وممثل هوليوود جون سينا ​​مرة أخرى حبه لبوليوود، حيث نشر صورة قديمة للنجوم الثلاثة جاكي تشان وجان كلود فان دام مع شاروخان.

الصورة التي شاركها جون للممثلين الثلاثة تعود لشهر أكتوبر 2019، عندما حضر شاروخان حدثًا سينمائيًا مشتركًا مع فان دام وجاكي في الرياض.

ثم شارك شاروخان الصورة التاريخية على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه حصل على فرصة للقاء أبطاله.

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الآن ، أعاد سينا مشاركة الصورة في على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، على الرغم من عدم وضوح السبب. دعنا نتذكر أيضًا أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها جون صورة لنجم بوليوود شاروخان على Instagram.

على صعيد العمل، ستعرض منصة العرض العالمي Netflix سلسلة الرعب Betaal التي أنتجها شاروخان، كما سيكون العرض الأول على موقع البث في 24 مايو. هذا ولم يعلن الممثل بعد عن فيلمه التالي الذي سيكون فيه البطل.

وفي الوقت نفسه ، تستمر التقارير في القول حول تأكيدات تحدث فيها شاروخان عن فيلمه التالي مع المخرج المعروف راجكزمار هيراني Rajkumar Hirani أو الثنائي المخرج Raj و DK.