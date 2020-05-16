الامارات | بالصور.. عودة الكرة الألمانية بعد توقف شهرين بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عودة الكرة الألمانية بعد توقف شهرين بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت كرة القدم الألمانية مرة أخرى بعد توقف استمر لمدة شهرين بسبب تفشي وباء فيروس طورونا، حيث انطلقت أربع مباريات بدوري الدرجة الثانية اليوم السبت.

وأقيمت مباريات بوخوم مع هايدنهايم،و إرتسجيبيرجه آوه مع ساندهاوزن، و يان ريجنسبورج مع هولستين كيل وكارلسروه مع دارمشتاد بدون جمهور حيث يتبع اللاعبون والعاملون بروتوكلات نظافة صارمة.

وفي وقت لاحق من اليوم، يستأنف البوندسليجا منافساته بإقامة عدة مباريات، من بينها بوروسيا دورتموند مع شالكه، في ديربي الرور. فيما يلعب بايرن ميونخ، المتصدر، مع يونيون برلين غدا الأحد.

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وتم وقف انشطة كرة القدم في ألمانيا منذ منتصف مارس بسبب الوباء العالمي، ويعد البوندسليجا أول أكبر الدوريات في العالم الذي يستأنف منافساته.

وتراقب دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا باهتمام شديد حيث يسعون لاستئناف المسابقات بينما ألغت هولندا وبلجيكا وفرنسا دورياتهم.

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