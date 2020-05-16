الامارات | الزمالك يكشف مستند براءة مرتضى منصور من وفاة موظفة النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف مستند براءة مرتضى منصور من وفاة موظفة النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً عن حقيقة وفاة إحدى العاملات بالنادي بعد أن انتشرت أخبار الإسبوع الماضي عن تسبب إدارة النادي في وفاتها بعد حرمانها من قبل رئيس النادي مرتضى منصور من مستحقاتها المالية لعدة أشهر.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي مرفقاً بمستند البراءة: “يؤكد نادي الزمالك أن الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بشأن السيدة الراحلة بأن النادي قد قام بالاستغناء عن خدماتها لااساس له من الصحه وانها يرحمها الله تقدمت باستقالتها من العمل داخل النادي منذ شهر مارس الماضي لظروف خاصه، ويؤكد نادي الزمالك أن كل ما تردد هى شائعات سخيفة هدفها كعادة المتربصين بإثارة البلبلة والأزمات داخل الزمالك دون وجه حق، خاصة أن المجلس بقيادة المستشار مرتضى منصور دائم الوقوف بجوار ابناء النادي وموظفيه”.

وأضاف البيان: “ينعي مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور وفاة أحدى موظفات النادي السابقين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ولأهلها الصبر والسلوان”.

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