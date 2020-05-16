شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد واثق من حسم صفقة «بيلينجهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبقى نادي مانشستر يونايتد على ثقة بشأن حسم صفقة تعاقده مع النجم الشاب جود بيلينجهام لاعب برمنجهام، إذ يرغب «الشياطين الحمر» في ضم اللاعب وشقيقه جوب كذلك.

وحسب «90min»، فإن المدير الفني لمانشستر يونايتد أولى جونار سولسكاير مستعد لمنح مكان لجود بيلينجهام، صاحب الـ16 عامًا في الفريق الأول مباشرة في الوقت الذي سيتم إرسال شقيقه صاحب الـ15 عامًا للأكاديمية.

ويحظى الشقيق الأكبر باهتمام نادي بروسيا دورتموند الألماني، إلا أن الفريق الإنجليزي يبدو مستعدًا لتقديم ضعف العرض المقدم من دورتموند لضمان الحصول على خدمات اللاعب.