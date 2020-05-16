شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق عن فتح الزمالك ملف نادي القرن الآن: فرصة لتهنئة جمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، على قيام مسؤولي نادي الزمالك بفتح ملف نادي القرن مجددًا بعد مرور أكثر من 20 عامًا على منحه للنادي الأهلي.

وقال «فاروق»، خلال تواجده ضيفا ببرنامج «ملعب أون تايم»: «فرصة إننا نهنئ جمهور النادي الأهلي، الذكرى بتاعة لقب نادي القرن بعد 5 أيام دائمًا الأهلي نادي القرن، وإن شاء الله الأهلي يبقى القرن القادم برضه نادي القرن».

وأضاف: «الأهلي مش بيروح ويتحرك علشان ياخد نادي القرن، دي إحصائيات واتحاد أفريقي هو اللي بيعلن مش أنا إللي بأعلن، أنا كل قضيتي إزاي اشتغل على تاريخي، وأعتقد حجم بطولات الأهلي تديله الحق إنه يقدر يحتفظ باللقب خلال القرن القادم إن شاء الله».