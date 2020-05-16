شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملعب سيغنال ايدونا بارك خاليًا من الجماهير قبل مواجهة شالكه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 نشرت الصفحة الرسمية لنادي ​بوروسيا دورتموند​ عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر صورة من علو مترفع لملعب سيغنال ايدونا بارك، قبل مواجهة فريق شالكه في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الألماني، وهي أول جولة تقام بعد توقف لشهرين تقريبا بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.

ويُعتبر الدوري الألماني هو أول دوري يستأنف مبارياته من بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وسط إجراءات وقائية صارمة، أبرزها بقاء اللاعبين في حجر صحي طوال فترة البطولة لحين إنتهائها. وكتب النادي مع الصورة: "جماهير بوروسيا دورتموند، نشتاق لكم".

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