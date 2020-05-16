تقارير : غابريال جيسوس حسم مستقبله مع السيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

ذكرت تقارير صحافية انكليزية أن ​غابريل جيسوس​ لن يغادر صفوف ​مانشستر سيتي​ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وترددت انباء خلال الفترة الماضية عن رحيل خيسوس عن السيتي وذلك في ظل وجود اهتمام من قبل ​يوفنتوس​ بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

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لكن صحيفة ذا صن أوضحت أن جيسوس ليس لديه أي نية في الرحيل عن ناديه ولم يظهر أي شيء على كونه غير سعيد باللعب في صفوفه .

يذكر ان جيسوس ( 23 عاما) انضم إلى السيتي في عام 2017 قادما من بالميراس الا انه لم يتمكن من المشاركة بصورة منتظمة في ظل استحواذ ​سيرجيو أغويرو​ على مركز أساسي في تشكيلة الفريق.

وأشارت الصحيفة الى أن جيسوس يعرف جيدًا أنه سيكون له دور كبير مع مانشستر سيتي في المستقبل ومستعد لتجديد عقده الذي سينتهي بحلول نهاية موسم 2023 المقبل.