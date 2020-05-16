ميسي: سيتيين اساء تفسير ما قلته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

اعتبر قائد نادي ​برشلونة​ الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ الى ان المدير الفني الاسباني للفريق ​كيكي سيتيين​ اساء فهم تصريحاته بعد الاشارة الى انه من الصعب على برشلونة الفوز بلقب دوري الابطال، لافتاً الى ان كل شخص له رأيه وجميع الأراء جديرة بالاحترام. مضيفاً ان ما يراه يعتمد على أن الحظ قد حالفه وشارك في كل مواسم دوري الأبطال، ليدرك أنه لا يمكن أن نفوز به بالطريقة التي نلعب بها، وان ما قاله هو أن برشلونة لن يفوز بدوري الأبطال إذا لعب بنفس الطريقة التي نلعب بها، ليضيف ميسي أنه في حالة بدنية جيدة للغاية، وانه يحافظ على لياقته البدنية رغم أن التدريب في المنزل ليس مثل التدريب تحت إشراف المتخصصين.

