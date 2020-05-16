مانولاس يظهر في الشارع بلا وقاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

أثار مدافع نادي ​نابولي​، اليوناني كوستاس مانولاس الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما إنتشرت صورة له مع أحد الأشخاص، وهو لا يرتدي كمامة أو قفازات في إحدى شوارع نابولي، ضاربًا بعرض الحائط الإجراءات الوقائية من ​فيروس كورونا​.



وحصرت الحكومة الايطالية التدريبات بالتمارين الفردية حصرًا من الرابع من أيار/مايو حتّى الـ18 منه، على أن تبدأ في التاريخ المذكور التمارين الجماعية.

وكان مانولاس قد تعرض لإصابة عضلية في اول حصة تدريبية بعد العودة إلى التمارين الفردية، وقد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب.