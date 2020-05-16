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ساسي يحسم مستقبله مع الزمالك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

حسم التونسي ​فرجاني ساسي​ لاعب ​الزمالك المصري​ مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة .

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وكشفت صحيفة “الصريح التونسية” أن ساسي يريد الإستمرار في صفوف الزمالك و عدم مناقشة أي عروض للرحيل عنه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

و اشارت الصحيفة الى ان اللاعب التونسي تواصل مع مسؤولي النادي وأبلغهم برغبته في الإستمرار مع الفريق و رفض مناقشة أي عروض قد تصل له خلال المرحلة المقبلة .

وكانت تقارير تركية قد أشارت الى ان نادي ​ملطية سبور التركي​ يسعى للتعاقد مع ساسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لكن الزمالك نفى وصول أي عروض للاعب 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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