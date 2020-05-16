ساسي يحسم مستقبله مع الزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

حسم التونسي ​فرجاني ساسي​ لاعب ​الزمالك المصري​ مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة .

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وكشفت صحيفة “الصريح التونسية” أن ساسي يريد الإستمرار في صفوف الزمالك و عدم مناقشة أي عروض للرحيل عنه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

و اشارت الصحيفة الى ان اللاعب التونسي تواصل مع مسؤولي النادي وأبلغهم برغبته في الإستمرار مع الفريق و رفض مناقشة أي عروض قد تصل له خلال المرحلة المقبلة .

وكانت تقارير تركية قد أشارت الى ان نادي ​ملطية سبور التركي​ يسعى للتعاقد مع ساسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لكن الزمالك نفى وصول أي عروض للاعب