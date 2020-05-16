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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساسي يحسم مستقبله مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
حسم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة .
وكشفت صحيفة “الصريح التونسية” أن ساسي يريد الإستمرار في صفوف الزمالك و عدم مناقشة أي عروض للرحيل عنه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .
و اشارت الصحيفة الى ان اللاعب التونسي تواصل مع مسؤولي النادي وأبلغهم برغبته في الإستمرار مع الفريق و رفض مناقشة أي عروض قد تصل له خلال المرحلة المقبلة .
وكانت تقارير تركية قد أشارت الى ان نادي ملطية سبور التركي يسعى للتعاقد مع ساسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لكن الزمالك نفى وصول أي عروض للاعب
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