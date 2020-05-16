فيرنر سينتظر عاما اضافيا قبل الانتقال الى الانفيلد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان لاعب نادي ​لايبزيغ​ ​تيمو فيرنر​ سينتظر عاماً اضافياً قبل الانتقال الى ملعب الانفيلد رود وتحقيق حلمه باللعب لمصلحة ​ليفربول​.



واضافت الصحيفة ان فيرنر يفضل الانتقال الى اللعب مع ليفربول عوضاً عن الموافقة على العروض المقدمة من ناديي مانشستر سيتي وبرشلونة.

وسينخفض البند الجزائي في العام 2021 الى ما يقارب من 36 مليون باوند، وهو الذي كان قد نجح في تسجيل 28 هدفاً في 40 مباراة لعبها في موسم 2019 – 2020 حتى الان.