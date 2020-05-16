مقترح جديد من الكاف لاستكمال دوري الابطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تطبيق دورة رباعية بحال تم الاستقرار على استئناف منافسات ​دوري أبطال أفريقيا​ في النسخة الحالية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

Advertisements وكشف موقع "راديو مارس" المغربي أن الاتحاد الأفريقي يرى خيار الدورة الرباعية في بلد محايد يبقى الأكثر واقعية والأقرب للتطبيق. واضاف ان الكاف لازال ينتظر مستجدات الدوريات الأفريقية وخصوصا المغربية والمصرية في ظل فيروس الكورونا من أجل اتخاذ قرار نهائي . ويذكر أن مباريات نصف النهائي ستجمع الاولى بين ​الوداد​ و​الاهلي​ والثانية ​الرجاء​ مع ​الزمالك​.

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