كيليني: راموس تقصد اصابة صلاح وهو من المدافعين الافضل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

اعتبر قائد فريق ​يوفنتوس​ الإيطالي جورجيو ​كيليني​ أن سيرجيو ​راموس​ قائد ​ريال مدريد​ الإسباني هو أفضل مدافع في العالم، وأن عرقلته للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2018، كانت "ضربة معلم".



وأتت هذه التصريحات في مقتطفات من السيرة الذاتية للمدافع الإيطالي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها الالكتروني تضاف الى مقتطفات سابقة نشرت في الأيام الماضية، وأثارت جدلا مع لاعبين منهم مواطنه ماريو بالوتيلي، وزميله السابق في يوفنتوس البرازيلي فيليبي ميلو.

ويعد الخطأ الذي ارتكبه راموس على صلاح في نهائي المسابقة على الملعب الأولمبي في كييف في 26 أيار/مايو 2018، من محطات كرة القدم الأكثر إثارة للجدل في الأعوام الماضية. وتسببت هذه العرقلة التي جاءت في الشوط الأول من المباراة، بخروج صلاح من أرض الملعب نتيجة إصابة بالغة في الكتف الأيسر أثّرت سلبا على مشاركته مع منتخب الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

كما أثّر خروج صلاح الذي كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2017-2018، الأول له مع ليفربول بعد انضمامه من روما الإيطالي، على مستوى فريقه الذي خسر المباراة النهائية يومها بنتيجة 1-3. وانتظر صلاح وناديه حتى الموسم التالي لرفع الكأس القارية المرموقة على حساب مواطنه توتنهام (2-صفر)، في مباراة سجل خلالها المصري الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.

ودافع كيليني عن الانتقادات التي توجه الى أسلوب راموس القاسي في اللعب، قائلا "هو أفضل مدافع في العالم".

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وتابع: "يقولون إنه مندفع، غير تكتيكي، وتتسبب أخطاؤه بثمانية الى عشرة أهداف في كل موسم".

وأضاف: "على العكس، يتمتع بميزتين لا تتوافران لدى أحد غيره تقريبا: يعرف كيف يكون حاسما في المباريات الكبرى، مع تدخلات تتخطى أي منطق، وحتى تتسبب بإصابات للمنافسين".

وتطرق كيليني الى عرقلة راموس لصلاح في منتصف الملعب تقريبا، حين أمسك باللاعب المصري وأسقطه أرضا، قبل ان يسقط عليه بدوره وبتسبب له بإصابة بالغة، خرج على إثرها صلاح باكيا ومتألما.

واعتبر كييليني إن "تدخل راموس على صلاح في نهائي دوري الأبطال عام 2018 كان ضربة معلم. لقد قال مرارا إنه لم يتعمد ذلك الإصابة، لكنه يعرف انه في تسع مرات من أصل عشر، الاسقاط بهذه الطريقة وعدم إفلات المنافس، يهدد بالتسبب له بكسر".

أما الميزة الثانية التي يراها كيليني لدى راموس، فهي حضوره الطاغي مقارنة مع زملائه في خط دفاع النادي الملكي الإسباني.

وأوضح: "القوة التي يعكسها مجرد حضوره مذهلة. من دون راموس، بعض الأبطال مثل زميله قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران، داني كارفخال، والبرازيلي مارسيلو يبدون مثل التلامذة، وإن غيابه يجعل الفريق بلا دفاع".