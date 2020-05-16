شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : التعصب مكروه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع امنة نصير استاذ الفلسفة بجامعة الازهر لمعرفة رأيها فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.

وقالت "نصير" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان التعصب لفريق بعينه أمر كروه لأنه قد يؤدى إلى وقوع مشاحنات وسباب وهو أمر محرم شرعا

Advertisements

ففي قوله تعالى بسورة الأنعام : " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم "

وفي سورة الحجرات قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "

وكل هذا قد يجنيه التعصب لفريق بعينه ليس هذا فحسب كثيرا ما نسمع عن حالات وفاة جراء التعصب سواء فرحا أو حزن على خسارة وبالتالى الأمور جميعها تبدأ من فكرة التعصب