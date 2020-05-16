شكرا لقرائتكم على معلول يواصل مرانه اليومى مع زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، على مواصلة تدريباته البدنية في صالة الجيم، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، وخاض معلول تدريباته برفقة زوجته، حيث يحرص معلول على الحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان السويسري رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قد وضع برنامج محدد للاعبين من أجبل الحفاظ على لياقتهم والاستعداد لعودة الموسم في أي وقت، لمواصلة الأرقام القياسية التي حققها الفريق في النصف الأول من الدوري، حيث يتربع الأهلي على قمة جدول المسابقة برصيد 49 نقطة حصدها المارد الأحمر من 16 فوز متتالي وتعادل وحيد أمام سموحة.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفضه رحيل التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأساسي بعد وصول أكثر من عرض خليجي مغري له.

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وتتشابه رغبة فايلر بتوجه على معلول نفسه، والذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في ختام مسيرته والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء مؤكداً أن الأهلي يعد واحد من أهم الأندية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم.

ومدد علي معلول عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده مع الفريق الأحمر، واستعان على معلول بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل على معلول البقاء فى مصر رغم توقف النشاط الرياضى، تخوفاً من الحجر الصحى الذى كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً حال عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.