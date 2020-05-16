شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفل بذكرى 6/1 على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بذكرى مباراة القمة التي جمعت قطبي الكرة المصرية في الجولة 22 من عمر مسابقة دوري 2002، واكتسح فيها المارد الأحمر نظيره نادي الزمالك بستة أهداف مقابل هدف، في فوز تاريخي بلقاءات الفريقين، في مباراة يعتبرها الزملكاوية "عار" وهزيمة لن تنسى، وباتت ذكرى أليمة بعدما تحولت إلى فيلم سينمائى وإعلان مصور وهتاف لن يسقط من ذاكرة الأهلاوية "بيبو وبشير بيبو والجون"، ونشرت صفحة الأهلي صورة عبر حسابها على موقع انستجرام من نجوم الفريق الأحمر المشاركين في المباراة، وعلقت "يوم المباراة .. الزمالك.. الدوري المصري الممتاز.. ستاد القاهرة.. 8:00م .. انتظرونا"، وهو ما بدا وكأن صفحة الأهلي تجهز مفاجأة لجماهير القلعة الحمراء في نفس موعد المباراة التاريخية.

بمجرد بث المباراة على الهواء أحرز رضا شحاتة هدف الأهلى الأول، ليجد معلق المباراة مدحت شلبى نفسه يستهل تعليقه بالجملة الشهيرة "سيداتى آنساتى سادتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والهدف الأول للنادى الأهلى.

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وبعدها بدقائق يصعق إبراهيم سعيد شباك محمد عبدالمنصف فى الدقيقة 19، قبل أن يظهر خالد بيبو فى الكادر بهدف يعمق فيه جراح الزملكاوية ويزيد صدمتهم ويقضى على آمالهم فى العودة للمنافسة على لقب الدورى، بعدما أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 29، وقبل نهاية الشوط الأول يعطى حسام حسن بصيصا من النور للأبيض ويسجل أول أهدافه فى الدقيقة 42، وينتهى الشوط الأول.

يبدأ الشوط الثانى.. والأهلى يحافظ على نفس أسلوبه وسعيه للأهداف، وفى الدقيقة 64 يرتفع صوت مدحت شلبى بالتعليق الشهير "بيبو وبشير.. بيبو وبشير.. بيبوو والجووون".

خالد بيبو يحرز الهدف الرابع للأهلى ويؤكد أنه على موعد تاريخى لم يكن هو نفسه يتوقعه، ففى الدقيقة 72 من اللقاء يحرز بيبو الهدف الخامس للأهلى و"الهاتريك" له، وفى الدقيقة 92 من عمر المباراة يدخل بيبو التاريخ من أوسع أبوابه بالفعل، ويختتم أهداف المباراة بهدفه السوبر هاتريك لينتهى اللقاء 6/1.